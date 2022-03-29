اخبار الخليج – وزير الخارجية يبحث مع وزير خارجية أذربيجان سبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في برلين اليوم، مع معالي السيد جيحون بيراموف، وزير خارجية جمهورية أذربيجان، وذلك بمناسبة مشاركته في مؤتمر برلين الدولي للطاقة.
تم خلال الاجتماع، بحث علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين الصديقين وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات التي من شأنها توسيع آفاق التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع، سعادة السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، والوفد المرافق لوزير الخارجية.
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