اخبار الخليج – الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل: نهدف لجعل المركز مرجعًا للدارسات والأبحاث إلى جانب التدريب

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص السيد جمال عبد العزيز العلوي، في مكتبه بالهيئة، مستشار شؤون التدريب بالهيئة السيد قدري عبد الحميد رزق، وذلك بمناسبة تكليفه رئيسا للمركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأثنى العلوي على الكفاءة العلمية والخبرة الكبيرة التي يتمتع بها السيد قدري رزق في مجال التدريب والتي تمتد إلى نحو (25) عامًا، شغل فيها مواقع عدة ذات صلة بتخصصه، متمنيًا له التوفيق في إدارة وتطوير عمل المركز ، لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئ، والمتمثلة في بناء القدرات وتنفيذ الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة على المستويين المحلي والإقليمي، للعاملين في الصفوف الأمامية ممن يتعاملون مع الضحايا، أو الضحايا المحتملين بحكم طبيعة عملهم من مختلف الهيئات والوزارات، وأية جهات أخرى معنية إلى دوره في إعداد الأبحاث والدراسات، وتوثيق التجارب الناجحة في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص.

يشار إلى أن السيد رزق يحمل شهادة الماجستير في القيادة والدراسات الإدارية من جامعة اكستر من المملكة المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة في مجال التدريب حيث الخليج 365 وأن عمل لمدة (12) عامًا رئيسًا لمركز تعليم المهارات القيادية والإدارية في معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية (BIBF)، كما الخليج 365 له العمل مديرًا بالإنابة للتدريب على المهارات الإدارية والتأسيسية في شركة طيران الخليج – قسم التدريب التجاري.

كما أجرى السيد رزق أبحاثًا لتحليل احتياجات التدريب لتطوير برامج تدريبية منقحة للموظفين الجدد وذوي الخبرة، كما كان عضوًا في مجلس معايير ضمان الجودة والمراجعة في التدريب لدى طيران الخليج (QASAR) ، بالإضافة إلى مشاركته كمقيم معتمد في أكثر من (30) ورشة عمل لتقييم وتطوير أكثر من (300) موظفًا.