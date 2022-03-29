اخبار الخليج – محافظ الجنوبية يؤكد على حرص المجلس التنسيقي وسعيه المستمر في تطوير القطاع الخدمي والتنموي في مختلف مناطق المحافظة الجنوبية

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية رئيس المجلس التنسيقي، اجتماع المجلس التنسيقي الثالث في دورته الثالثة للعام 2022، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور عدد من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية المختلفة.

وفي بداية الاجتماع رحب سمو المحافظ بالحضور، مؤكداً حرص المجلس التنسيقي وسعيه المستمر في تطوير القطاع الخدمي والتنموي، الذي يحظى بتوجيهات ورعاية كريمة من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، منوهاً سموه إلى عمل المحافظة الدؤوب نحو متابعة تنفيذ وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة.

وخلال الاجتماع تابع سمو المحافظ ، عرضاً مرئياً شاملا قدمه السيد خالد عبد الرحمن إسحاق الوكيل المساعد لتنمية المجتمع ، استعرض فيه أبرز الخدمات المقدمة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منها المشاريع التي تضم المراكز الاجتماعية ودور الرعاية ومراكز التوظيف التي تقع ضمن نطاق المحافظة الجنوبية، مبيناً الدور الفاعل لهذه المراكز والمؤسسات في تعزيز التكافل والشراكة المجتمعية، من خلال تقديم مختلف الفعاليات والبرامج والأنشطة حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات المراكز الاجتماعية 9878 مستفيد، مبيناً في الوقت نفسه الدور البارز التي توليه الوزارة في دعم وتشجيع مشاريع الأسر المنتجة في المراكز التابعة لبرنامج» خطوة» في نطاق المحافظة.

كما اعرب سمو المحافظ ، عن اعتزازه بالدور البارز الذي تقوم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في احتضان ودعم مؤسسات المجتمع المدني، كمؤسسة المبرة الخليفية في مجال العمل الاجتماعي وتقديم الخدمات في تدريب الناشئة والشباب، وذلك تزامناً مع مرور عشر سنوات على تأسيسها ، مشيداً سموه بالمبادرات التي تتبناها المبرة والتي تسعى دائمًا إلى تفعيل الشراكة المجتمعية في خدمة المجتمع من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية، والتي حققت النجاحات على كافة الأصعدة خلال إنجازاتها الناجحة.

وفي سياق آخر، تابع سمو المحافظ رئيس المجلس التنسيقي ، مراحل سير العمل في مشروع دار البر لرعاية كبار المواطنات ، مؤكداً سموه أهمية توفير أفضل السبل والخدمات لفئة كبار السن وتقديمها بالجودة العالية تلبيته لرؤى وتطلعات المواطنين، ويأتي ذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المختصة، بهدف تحقيق التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة الجنوبية في مختلف مناطقها .

وفي جانب آخر، اطلع المجلس التنسيقي، على عرض مرئي قدمته وزارة الإسكان، تم من خلاله متابعة مستجدات استكمال المرحلة الثانية لمشروع مدينة خليفة الاسكاني ، مبيناً سمو المحافظ بأن المنطقة تشهد العديد من المشاريع التنموية التي تعكس النمو العمراني والتنمية الشاملة في القطاعين الخدمي والاسكاني بالمتابعة مع الجهات ذات العلاقة.

بعدها تابع سمو محافظ المحافظة الجنوبية، استعدادات وزارة العدل والشئون الإسلامية ، لاستقبال شهر رمضان الفضيل ، من خلال الاطلاع على أوضاع الجوامع والمساجد بمختلف مناطق المحافظة، منوهاً سموه على ضرورة الشراكة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة واتخاذ التدابير الأمنية المسبقة لضمان أمن وسلامة الجميع.

وفي ختام المجلس، أشاد الحضور من ممثلي الجهات الحكومية بالدور الذي يقوم به سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية رئيس المجلس التنسيقي، من اهتمام بارز ومتابعة حثيثة لأبرز احتياجات المواطنين لضمان تحقيقها على أرض الواقع، مثمنين حرص المحافظة في تبني المبادرات الخدمية والتنموية بالتنسيق والشراكة الرائدة بين مختلف الجهات.