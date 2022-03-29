اخبار الخليج – وزير الاعلام: مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني تسهم في تعزيز الهوية الوطنية وإحياء تراثنا وإعلاء قيم التسامح

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام، بأهداف ومبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا»، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في دعم المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه.

وأعرب سعادة وزير الإعلام عن فخره واعتزازه بمشاركة الإعلام الوطني في دعم مبادرات الخطة الوطنية التي يقودها معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية، النابعة من الرؤية الإصلاحية لجلالة الملك المفدى ومبادئ دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، بما يسهم في تعزيز الولاء والانتماء والحفاظ على المكتسبات الوطنية وخدمة مسيرة التطوير والتحديث التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف المجالات.

وأكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي، حرص وزارة شؤون الإعلام على دعم مبادرات الخطة الوطنية وتسخير كافة الجهود والإمكانيات لتحقيق أهداف الخطة وتنفيذ المبادرات الإعلامية وتقديم كافة أشكال الدعم الإعلامي للشركاء في تنفيذ الخطة الوطنية، تجسيداً للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بأن مملكة البحرين ستبقى دومًا وطنًا تزدهر فيه ثقافة المحبة والتآخي والتعايش والتمسك بمبادئ ديننا الحنيف الداعية للتسامح والاعتدال.

كما أكد سعادته على التزام وزارة شؤون الإعلام بتنفيذ وإنجاح المبادرات المنوطة بها، ومن بينها تفعيل القوانين والأنظمة ومواثيق الشرف بين وسائل الإعلام المختلفة لإبراز الصورة الإيجابية للمواطن البحريني، بالإضافة إلى توظيف البرامج الإذاعية والتلفزيونية وتسخير جميع المنصات الإعلامية التابعة للوزارة لتحقيق أهداف الخطة الوطنية إعلامياً.

وذكر سعادة السيد علي بن محمد الرميحي، بأن وزارة شؤون الإعلام تعمل بجهد لتحقيق جميع أهداف ومبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة وفي مقدمتها ما يخص تعزيز الهوية الوطنية وإحياء تراثنا الوطني وإعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي، وذلك من خلال تنفيذ وإنتاج العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية، مؤكداً استمرار الوزارة في جهودها الفعالة من أجل تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية على أسس راسخة من الشراكة المجتمعية والمسؤولية الوطنية للمؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية والإعلامية، إيمانًا منها بأهمية الخطة في ترسيخ قيم المواطنة والارتقاء بمساهمات المواطنين في خدمة وطنهم.