محمد بن مسعود - الدمام - 08-26-1443 05:34 صدى تبوك – سهام العنزي استقبل سعادة رئيس جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله الحيدان اليوم الثلاثاء 26 شعبان 1443 هـ الموافق 29 مارس 2022 م سعادة رئيس قطاع البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية أ.عبدالعزيز الكريديس وفريق العمل المرافق له في جامعة فهد بن سلطان

لمناقشة بعض المواضيع التي ستخدم مستهدفات مشتركة والمتمثلة مبدئيا في دعم سكان مناطق المشروع من خلال برامج الاحتضان بالجامعة وبرامج التدريب المنتهي بالتوظيف التي تقيمها الجامعة بالشراكة مع الجهات الاخرى وتوفير مقاعد دراسية للطلاب، بالإضافة الى دعم البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية من خلال مشاركة الدراسات والأبحاث الاجتماعية التي عملت سابقا في المنطقة و توجيه عدد من المواضيع البحثية في الدراسات العليا في الجامعة لتدعم توجهات البرنامج في المنطقة، والاستفادة من الباحثين والمختصين في الجامعة في اعمال الدراسات الاجتماعية كذلك الاستفادة من القاعات و المرافق التابعة للجامعة لدعم اعمال البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية.

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كانت هذه تفاصيل خبر زيارة فريق قطاع البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق "تنمية" لجامعة فهد بن سلطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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