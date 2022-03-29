محمد بن مسعود - الدمام - 08-26-1443 05:30 صدى تبوك – سهام العنزي تم تدشين نادي كلية الهندسة الكهربائية بجامعة فهد بن سلطان اليوم الثلاثاء 26 شعبان 1443 هـ الموافق 29 مارس 2022 م ، بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون التطوير الأستاذ عبدالله البلوي وضيوف الجامعة وعدد من اعضاء هيئة التدريس وجمع من الطلاب والطالبات وأعضاء النادي، ويهدف النادي مساعدة الطلبة للرد على كافة التساؤلات في مجال الهندسة الكهربائية و ويأتي ذلك لرفع من المستوى الثقافي والعلمي والعملي ،

بالاضافة الى توجية الطلبة المستجدين وتعزيز مهاراتهم في شتى المجالات ورفع مستوى الوعي لديهم كذلك يهدف الى استقطاب المواهب الطلابية وتحفيزهم بالمشاركات التطوعية في الفعاليات و تسهيل تواصل الطلبة مع اعضاء هيئة التدريس .

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