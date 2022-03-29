وحدة الخدمات الشاملة تقدم مبادرة بلسم الروح

محمد بن مسعود - الدمام - بالتعاون مع مكتب العمل بمحافظة الوجه.. 08-26-1443 05:22 صدى تبوك – التحرير وحدة الخدمات الشاملة بالتعاون مع مكتب العمل بمحافظة الوجه تقدم مبادرة بلسم الروح تزامناً مع شهر الخدمة الاجتماعية حيث اطلقت اول مبادرتها الاجتماعية التثقيفية لبرنامج العوق الفكري والذي مقره مدرسة تحفيظ القران وقد تم شرح المبادرة لادارة المدرسة ولمعلمات التربية الخاصة وقدم فريق العمل الهدايا التحفيزية فيما تم توضيح الدور الذي تقوم به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تمكين لذوي الاحتياجات الخاصة وتم الاطلاع على اعمال الطالبات الموهبات من ذوي الهمم لتمكينهم.

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