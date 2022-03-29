شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ «حلول الأمطار» لطريق الملك فيصل بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شرعت أمانة محافظة جدة في أعمال تنفيذ مشروع حلول الأمطار لطريق الملك فيصل "عابر القارات سابقا"، وذلك بعد اكتمال إجراءات تسليم الموقع للشركة المنفذة.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 85.830.437 مليون ريال، ومدة تنفيذ تصل لـ 24 شهراً، فيما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية وضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة .

وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار غسان الزهراني, أن المشروع سيشتمل على منظومة من تصريف المياه للطريق المسمى سابقاً "بعابر القارات", والذي يمر في أحياء أبحر الشمالية والشراع، ويتضمن إنشاء وتنقيذ أنابيب وقنوات لتصريف مياه الأمطار بطول يصل إلى نحو 10 كيلو مترات مزودة بالمناهل ومصائد تصريف الأمطار.

وأشار إلى أن طريق الملك فيصل "عابر القارات" يُعد الشريان الرئيس للمرور المحلي الذي يخدم أحياء أبحر الشمالية والشراع والياقوت, إضافة إلى الصواري والزمرد، وقد شهد المسار حالات تجمعات لمياه الأمطار خلال السنوات الماضية، في حين تتصف المناطق المستهدفة بهذا المشروع بأنها مناطق تطوير واعدة بمشروعات حيوية مما يتطلب تنفيذ حلول دائمة وتوفير بنية تحتية للأمطار تسهم في تحسين مستوى الخدمات للسكان.

يُذكر أن مشاريع تصريف مياه الأمطار تعد من أهم مشاريع البنية التحتية لمدينة جدة حيث يجري العمل حالياً على تنفيذ ستة مشاريع لتصريف مياه الأمطار بإضافة إلى ثلاثة مشاريع لتخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تتجاوز مليار وأربعمائة مليون ريال وتشمل (مشروع الحفر النفقي لنفق قصر السلام (UP03) - مشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام - مشروع حي المنار - مشروع طريق الحرمين بحي النخيل - مشروع حي التيسير - مشروع حي الأصالة – حي طيبه - حي الهدى والأجاويد - حي المحمدية - بالإضافة لمشروع تخفيض منسوب المياه السطحية (المرحلة الثانية , المرحلة الثالثة , المرحلة الرابعة).