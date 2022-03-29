اخبار الخليج – مدينة حمد الخيرية الاجتماعية تختتم معرضها الفوتوغرافي بحفل تدشين للهوية و تكريم قدامى المؤسسين و الفائزين في المسابقة

محمد بن مسعود - الدمام - أقامت الجمعية في يوم السبت الماضي والموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٢ الحفل الختامي لمعرض الصور و تدشين الهوية الجديدة…

حيث اشتمل الحفل على كلمة لمجلس الإدارة القاها المهندس أحمد يوسف طاهر تحدث فيها عن شكره وامتنانه لكل من ساهم ودعم الجمعية فيما وصلت إليه اليوم.

كما القى الاستاذ ياسر العلويات كلمة اللجنة المنظمة لمسابقة الصور الفوتغرافية وتحدث فيها عن فكرة المسابقة وعدد المشاركين و الفائزين..

وفي ختام الحفل تم تكريم قدامى المؤسسين للجمعية عرفانا من الجمعية بدورهم الكبير والذي قدموه على مدى سنوات طويلة و كذلك تم تكريم الداعمين للجمعية وفي الختام تكريم المتسابقين الفائزين بالمسابقة..

الجدير بالذكر ان جمعية مدينة حمد الخيرية الاجتماعية قد دشنت العديد من البرامج والفعاليات المصاحبة لتدشين هويتها الجديدة، حيث اقامت العديد من الفعاليات الصحية و المحاضرات الطبية إلى جانب برامج للأطفال منها الحكواتي و منها الورش التعليمية و غيرها من البرامج والفعاليات التي اقامتها تزامناً مع التدشين وخلال معرض الصور الفوتغرافي.