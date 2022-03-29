هيئة الأمر بالمعروف بالمدينة المنورة تفعّل جهاز “مبرور” خدمة للزوار وضيوف الرحمن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – المدينة المنورة

فعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة جهاز “مبرور” في الدوريات الميدانية التابعة لها وذلك خدمة للزوار وضيوف الرحمن في نطاق مركز الميقات بالمدينة المنورة .

ويعمل جهاز البث التوعوي “مبرور” من خلال نقل الوسائط الرقمية عبر تقنية ( الواي فاي ) عبر نطاق بث يصل إلى ٣٥٠ مترا بقدرة استيعابية لخدمة أكثر من ١٠٠ جهاز ذكي في آنٍ واحد ، كما تحوي الدوريات الميدانية مجموعة من المواد التوعوية للحج والعمرة والزيارة بترجمات لعدد ١٥ لغة عالمية وكروت تعريفية للمنصة التوعوية .

ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لنشر المحتوى التوعوي والوقائي والمشاركة مع الجهات الحكومية باستثمار أحدث التقنيات لخدمة الزوار والمعتمرين .