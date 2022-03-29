الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – المدينة المنورة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية .

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات بدر والرايس وينبع وينبع النخل ، تستمر حتى الساعة الـ ٦ مساء .