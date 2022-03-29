شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة 850 متراً مربعاً من البلدورات في الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت أمانة منطقة الحدود الشمالية بمعالجة 1000 متر مربع من تشققات الشوارع، وصيانة 850 متراً مربعاً من البلدورات وصيانة 16 لوحة إرشادية وإعادة طلاء 22 مطباً صناعياً و2000 متر طولي من الأرصفة وتخطيط 700 متر مسطح من الشوارع والطرق خلال الأسبوع الماضي ، وذلك ضمن جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري .

وأوضحت أمانة المنطقة مواصلتها لمعالجة البلاغات الواردة ضمن حملة "صور وأرسل"، التي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم في تحسين المشهد الحضري، ضمن برنامج جودة الحياة لتطوير القطاع البلدي, لافتة النظر إلى أن خدمة "صور وأرسل" تتم عن طريق تطبيق بلدي.