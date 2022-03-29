اليابان تعتزم مطالبة الشركات بالامتناع عن الدفع بالروبل في المعاملات الاقتصادية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_رويترز

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو يوم الثلاثاء إنه سيُطلب من الشركات اليابانية الرد بالرفض إذا طلبت روسيا الدفع بالروبل في المعاملات الاقتصادية، خاصة في قطاع الطاقة.

طالبت روسيا الأسبوع الماضي الدول “غير الصديقة” بالدفع بالروبل وليس اليورو مقابل غازها في أعقاب اتحاد الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين على فرض سلسلة من العقوبات ضد روسيا.