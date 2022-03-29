8 نصائح وإرشادات من “الغذاء والدواء” لتقليل السعرات الحرارية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عددًا من النصائح والإرشادات لتقليل السعرات الحرارية في الأطعمة.
وأوضحت الهيئة أن إرشادات تقليل السعرات الحرارية تتمثل في تجنب الأغذية المقلية أو الغنية بالدهون، والتركيز على الأغذية الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضراوات والمخبوزات المعدة من الحبوب الكاملة.
ونصحت بتقليل الإضافات على الوجبات مثل الكاتشب والمايونيز والصلصات والعصير المحلى، واختيار المنتجات ذات المحتوى الأقل من السعرات الحرارية، إلى جانب اختيار أغذية قليلة أو خالية من الدهن قدر المستطاع.
ونوهت لأهمية استبدال المشروبات الغازية المحلاة ببدائل تحتوي على سعرات حرارية أقل مثل الماء والعصائر الطازجة غير المحلاة، والتعرف على الاحتياجات الفعلية من السعرات الحرارية من خلال أخصائي التغذية، بالإضافة إلى اختيار الوجبات والمشروبات ذات الحجم الأقل.
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