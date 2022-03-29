عودة 510 آلاف أوكراني إلى بلادهم منذ بداية الحرب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_د ب أ
عاد نحو 510 آلاف أوكراني من الخارج إلى بلادهم منذ بداية العملية العسكرية الروسية، وفقا لشرطة الحدود الأوكرانية.
وفي الأسبوع الماضي وحده، عاد 110 آلاف شخص، حسبما قال أندريه ديمشينكو، المتحدث باسم شرطة الحدود الأوكرانية، لصحيفة “دي فيلت” الألمانية يوم الاثنين. وكان ثمانية من أصل 10 من الذين دخلوا البلاد من الرجال. وقال ديمشينكو إن معظمهم جاؤوا من بولندا.
وغادر نحو 352 ألف أوكراني بولندا إلى بلادهم منذ بداية الحرب، حسبما ذكرت شرطة الحدود البولندية يوم الاثنين.
وقبل بدء الحرب في 24 فبراير، كان حوالي 44 مليون شخص يعيشون في أوكرانيا. ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فر حوالي 9ر3 مليون شخص إلى الخارج، من بينهم حوالي 3ر2 مليون إلى بولندا المجاورة.
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