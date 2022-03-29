قد تضر أكثر مما تنفع.. احذر الأشعة المقطعية عن متحورات كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

نصح رئيس مؤسسة العلوم الطبية بالهند، رانديب جوليريا، بتجنب التصوير المقطعي المحوسب (CT scan) غير الضروري في حالات الأعراض الخفيفة لـ»كورونا»، وقال في مؤتمر صحفي: إن الفحص بالتصوير المقطعي المحوسب يعادل 300-400 صورة بالأشعة السينية على الصدر، وهذا يزيد من خطر الإصابة بالسرطان في وقت لاحق من الحياة، خاصة عند الشباب، حيث يتعرض المرء للإشعاع الضار، مشيرًا إلى أن الأشعة المقطعية ستظهر القليل من البقع التي ستنتهي دون أي علاج.

ووفقًا لتقرير موقع «thehealthsite» تلتقط آلة التصوير المقطعي المحوسب صورًا مقطعية للجسم باستخدام أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الأشعة السينية الدوارة، يتم استخدامها للكشف عن عدوى كورونا عن طريق الكشف عن علامات الالتهاب الرئوي أو البقع البيضاء في الرئتين، وتشير التقارير إلى أن متحورات الفيروس يمكن أن يتم اكتشافها في اختبار RT-PCR القياسي الذهبي.

واقترح رئيس مؤسسة العلوم الطبية لعموم الهند AIIMS إجراء أشعة سينية على الصدر أولاً، إذا لزم الأمر، سيقدم الطبيب النصيحة المناسبة إذا كان الفحص بالأشعة المقطعية ضروريًا أم لا، وقال: إن المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض والذين لديهم تشبع طبيعي بالأكسجين يجب ألا يخضعوا لفحص التصوير المقطعي المحوسب.