توضيح من “الأحوال المدنية” بشأن غرامة عدم تجديد الهوية الوطنية في المهلة المحددة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يتم فرض غرامة في حال انتهاء بطاقة الهوية الوطنية وعدم التجديد في المهلة المحددة.

جاء ذلك في رد على سؤال مواطن قال فيه: “هويتي الوطنية انتهت منذ خمسة أشهر.. هل توجد غرامة وكم مقدارها؟

وأجابت الأحوال المدنية، عبر حساب “العناية بالعملاء، بقولها “تفرض غرامة ١٠٠ ريال حال انتهائها حيث بإمكانك التجديد قبل ١٨٠ يوما من تاريخ انتهائها”.

وفي وقت سابق، أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تفاصيل خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج عبر منصة أبشر.

وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج هي خدمة إلكترونية في منصة أبشر، تمكن المتزوج حديثا من طلب إصدار واستلام سجل الأسرة عبر العنوان الوطني”.

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وأشارت إلى أنه يتم استلام سجل الأسرة من خلال البريد، دون الحاجة لزيارة مقرات الأحوال المدنية.