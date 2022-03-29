محمد بن مسعود - الدمام - بسبب خلاف صغير .. أب وابنه ينهيان حياة شاب بطريقة مروعة

قامت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المحمدية، في الساعات الأولى من صباح الجمعة 4 فبراير، بإيقاف ثلاثة أشخاص، شقيقين ووالدهما تتراوح أعمارهم ما بين 23 و63 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت.

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و في التفاصيل، فقد دخل المشتبه بهم في نزاع عرضي مع الضحية بسبب سوء الجوار بحي السعادة بالمحمدية، تطور إلى اعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض مما تسبب في وفاة الضحية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن توقيف المشتبه فيهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وفق (LE360).

و تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بالمحمدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقة لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.