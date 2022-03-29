محمد بن مسعود - الدمام - الأطباء يحذرون علامات تدل على أن الكبد ملئ بالسموم .. يجب الذهاب فورا الطبيب قبل فوات الاوان ؟

الكبد من الأجهزة الهامة في جسم الانسان حيث يقوم بتنقية الدم من السموم قبل ضخة في باقي الأعضاء، لذلك يجب عمل الفحوصات الدورية وعمل التحاليل اللازمة، كما أكد الأطباء علي ضرورة شرب المياه لأنها من الأشياء الهامة حيث تعمل على مساعدة الكبدة في التخلص من السموم الموجودة به، كما تجد مجموعة كبيرة من الأعراض نظر علينا دون أن نأخذ بالاعتبار أنها خطيرة ويجب التوجه إلى الطبيب بأقصى سرعة، كما نقوم بتناول أطعمة تم حالها من الخارج بكميات كبيرة وهي تحتوي على زيوت كثيرة.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

علامات تدل على أن الكبد به كمية كبيرة من السموم

ذكر الأطباء اعراض إذا تعرض لها أي شخص يحب الإسراع في الذهاب الي طبيب لأنها من علامات تليف الكبد وهي:

اصفرار الجلد والعشرين: من علامات تليف الكبد ويظهر الاصفرار نتيجة وجود دم فاسد تم جلطة داخل الكبد.

وجود رائحة في الفم غير محتملة: يدل ذلك على وجود سموم بكمية كبيرة وان الكبد غير قادر على التخلص منها.

ظهور أعراض البرد والأنفلونزا بشكل دائم.

ظهور السمنة المفرطة بشكل مفاجئ دون أي أسباب ذلك وجود السموم داخل الكبد.

تورم الساقين بسبب قلة وصول الدم إليهم بشكل طبيعي فهذا يدل على أن هناك مشكلة في الكبد.

خطوات التخلص من السموم الموجودة في الكبد

يقوم معظمنا بشرب العصائر التي يوجد بها سكريات بشكل كبير وبعد السكر هو السم التي يتم تقديمها للكبد، فيجب شرب الماء بشكل مستمر المساعدة الكبد في التنظيف من السموم بشكل طبيعي، كما بعد القصب واحد من الأشياء التي تنزف الكبد، تناول الخضروات والفواكه الطازجة، غسل كل الخضروات ونقعها في ماء لفترة كافية، كما يحب الابتعاد عن المشروبات الغازية.