توضيح من “الموارد البشرية” حول مدى تأثير وثيقة العمل الحر على استحقاق “الضمان المطور”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إصدار وثيقة العمل الحر لا يؤثر على استحقاق الضمان الاجتماعي المطور.

وأوضحت الوزارة أنه لا بد من الإفصاح عن الوثيقة عند استكمال بيانات الملف الموحد.

وجاء توضيح الوزارة ردًا على استفسار من أحد الأشخاص حول مدى تأثير وثيقة العمل الحر على استحقاق الضمان الاجتماعي المطور.