اخبار الرياضه السعوديه «الصقور» يريدون «ختامها مسك» بالجوهرة

محمد بن مسعود - الدمام - التقى الأخضر تاريخياً أمام المنتخب الأسترالي في 9 مناسبات، حقق فيها منتخب الكنغر 7 انتصارات، مقابل فوز وحيد لـ«الأخضر»، فيما انتهت مباراتان بالتعادل، وتمكن المنتخب الأسترالي من تسجيل 18 هدفاً في شباك منتخبنا الوطني الذي سجل 10 أهداف فقط خلال 8 مباريات تاريخية جمعت المنتخبين قبل مواجهة اليوم التي سيحتضنها ملعب الجوهرة في جدة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022. وسيبحث لاعبو الأخضر عن تحقيق الانتصار على «الكنغر» الأسترالي أمام الجماهير السعودية ليكون التأهل إلى كأس العالم «ختامه مسك» من ملعب الجوهرة بجدة. يذكر أن الأخضر يحتل المركز الثاني برصيد 20 نقطة خلف منتخب اليابان المتصدر بـ«21» نقطة، فيما يتواجد منخب أستراليا بالمركز الثالث بــ«15» نقطة.

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