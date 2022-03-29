اخبار الرياضه السعوديه «الأخضر» في جدة.. «مين قده»

محمد بن مسعود - الدمام - يختتم منتخبنا الوطني منافسات التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 اليوم (الثلاثاء) خلال مواجهة المنتخب الأسترالي ضمن الجولة الـ10 والأخيرة، إذ يعتبر اللقاء الرابع للأخضر في جدة خلال التصفيات الحالية بعد مباراة اليابان وعمان والصين.

وسبق أن لعب الأخضر 14 مباراة في «العروس» خلال تصفيات كأس العالم، حيث لم يخسر في جميع المباريات، منتصراً بـ«12 مباراة»، وتعادل بمواجهتين أمام إيران خلال تصفيات مونديال 2002، وأستراليا في تصفيات 2018.

وخلال تصفيات 2018 لعب منتخبنا 7 مواجهات، وفي تصفيات 1998 لعب 3، ومواجهة وحيدة خلال تصفيات 2002، و3 مباريات خلال تصفيات 2022.

ونجح الصقور عام 98 بكسب المنتخب البنغلاديشي والماليزي بنتيجة 3-0، وأمام الصين 6-0، وفي 2002 تعادل مع إيران 2ـ2، وفي 2018 فاز على تيمور الشرقية 7ـ0، وعلى الإمارات مرتين 2ـ1، و3ـ0، على ماليزيا 2ـ0، وعلى العراق 1ـ0، وعلى اليابان بالنتيجة ذاتها، وتعادل مع أستراليا 2ـ2. وفي التصفيات الحالية فاز على اليابان بهدف وعمان بالنتيجة نفسها وعلى الصين 3ـ2.