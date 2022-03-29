وسبق أن لعب الأخضر 14 مباراة في «العروس» خلال تصفيات كأس العالم، حيث لم يخسر في جميع المباريات، منتصراً بـ«12 مباراة»، وتعادل بمواجهتين أمام إيران خلال تصفيات مونديال 2002، وأستراليا في تصفيات 2018.
وخلال تصفيات 2018 لعب منتخبنا 7 مواجهات، وفي تصفيات 1998 لعب 3، ومواجهة وحيدة خلال تصفيات 2002، و3 مباريات خلال تصفيات 2022.
ونجح الصقور عام 98 بكسب المنتخب البنغلاديشي والماليزي بنتيجة 3-0، وأمام الصين 6-0، وفي 2002 تعادل مع إيران 2ـ2، وفي 2018 فاز على تيمور الشرقية 7ـ0، وعلى الإمارات مرتين 2ـ1، و3ـ0، على ماليزيا 2ـ0، وعلى العراق 1ـ0، وعلى اليابان بالنتيجة ذاتها، وتعادل مع أستراليا 2ـ2. وفي التصفيات الحالية فاز على اليابان بهدف وعمان بالنتيجة نفسها وعلى الصين 3ـ2.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه «الأخضر» في جدة.. «مين قده» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.