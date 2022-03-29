اخبار الرياضه السعوديه «رينارد» يبحث عن أول انتصار أمام أستراليا

محمد بن مسعود - الدمام - رغم ضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، إلا أن مواجهة الأخضر أمام نظيره الأسترالي تحمل أهمية كبيرة للمدرب الفرنسي المميز رينارد، حيث يأمل في تحقيق أول فوز على أستراليا في لقاء الفريقين مساء اليوم ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.
إذ لم يسبق للصقور الخضر تحقيق الانتصار على المنتخب الأسترالي في تصفيات كأس العالم، حيث الخليج 365 أن تقابل المنتخبان في 5 مواجهات سابقة بتصفيات المونديال، وشهدت 3 انتصارات للكنغر الأسترالي وتعادلين.
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