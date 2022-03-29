اخبار الرياضه السعوديه هتان: انتظرونا في المونديال

محمد بن مسعود - الدمام - يطمح نجم المنتخب السعودي هتان باهبري في تحقيق الفوز على المنتخب الأسترالي في ملعب الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة الأخيرة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر. ويتطلع باهبري مع زملائه اللاعبين لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية وإسعاد الجماهير السعودية التي ستتواجد في ملعب الجوهرة بجدة، والاحتفال بالوصول للمونديال القادم بعد تحقيق الحلم بالتواجد في المونديال للمرة السادسة. ويعيش باهبري فرحة كبرى بالوصول لكأس العالم القادمة، وأن ما تحقق بفضل القيادة الحكيمة والدعم اللامحدود والاهتمام من قبل المسؤولين على الرياضة وللعمل الكبير الذي قدمه الجهازان الفني والإداري وزملاؤه اللاعبون، وقدم الشكر لكل من وقف معه من أسرته وأصدقائه واعداً بالظهور الفني المشرف في المونديال القادم.

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