ويتقدم اللاعبين التسعة القائد سلمان الفرج الذي يعتبر الأكثر مشاركة أمام أستراليا بثلاث مباريات، يليه النجم سالم الدوسري بثلاث مباريات، فيما خاض فهد المولد مباراتين.
وعلى صعيد اللاعبين: عبدالإله العمري، ومحمد البريك، ومحمد الربيعي، ومحمد كنو مباراة واحدة، فيما كان الثنائي فراس البريكان، وصالح الشهري أقل تواجدا خلال مواجهة الكنغر.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه 9 نجوم واجهوا «الكنغر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.