اخبار الرياضه السعوديه 9 نجوم واجهوا «الكنغر»

محمد بن مسعود - الدمام - يخوض 9 لاعبين من منتخبنا الوطني الحالي مواجهة أستراليا ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بمدد مختلفة، إلى أن باتت الفرصة أمامهم لزيادة إحصائياتهم الرقمية خلال المواجهة المرتقبة بين المنتخبين اليوم ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 عن المجموعة الثانية.

ويتقدم اللاعبين التسعة القائد سلمان الفرج الذي يعتبر الأكثر مشاركة أمام أستراليا بثلاث مباريات، يليه النجم سالم الدوسري بثلاث مباريات، فيما خاض فهد المولد مباراتين.

وعلى صعيد اللاعبين: عبدالإله العمري، ومحمد البريك، ومحمد الربيعي، ومحمد كنو مباراة واحدة، فيما كان الثنائي فراس البريكان، وصالح الشهري أقل تواجدا خلال مواجهة الكنغر.