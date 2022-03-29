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اخبار الرياضه السعوديه «الحاسم» عينه على شباك «الكنغر»

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محمد بن مسعود - الدمام - يسعى مهاجم المنتخب السعودي صالح الشهري لمواصلة هز الشباك من خلال مواجهة أستراليا الليلة على ملعب الجوهرة بجدة، ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إذ نجح «الحاسم» في تسجيل الهدف السابع له مع الأخضر في مباراة الصين الماضية.

ويطمح في وضع بصمته من خلال التسجيل في مرمى «الكنغر» الأسترالي في آخر المواجهات في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال.

ويعتبر الشهري الأكثر تسجيلا للأهداف بالنسبة للمنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بعدما وصل إلى 7 أهداف، خلفه سالم الدوسري برصيد 6 أهداف، وفهد المولد بـ4 أهداف.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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