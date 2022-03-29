ويطمح في وضع بصمته من خلال التسجيل في مرمى «الكنغر» الأسترالي في آخر المواجهات في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال.
ويعتبر الشهري الأكثر تسجيلا للأهداف بالنسبة للمنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بعدما وصل إلى 7 أهداف، خلفه سالم الدوسري برصيد 6 أهداف، وفهد المولد بـ4 أهداف.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه «الحاسم» عينه على شباك «الكنغر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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