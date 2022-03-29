اخبار الرياضه السعوديه الدوسري يبحث عن كسر رقم الشمراني أمام أستراليا

ويعد المهاجم السابق ناصر الشمراني «الهداف التاريخي» لمباريات المنتخبين، واستطاع تسجيل 3 أهداف، فيما سجل تيسير الجاسم هدفين، متساويا مع اللاعب سالم الدوسري الذي يمني النفس بتسجيل ثالث أهدافه في شباك «الكنغر» الأسترالي.
وكان النجم الراحل محمد الخليوي صاحب أول الأهداف في شباك أستراليا، بالتساوي مع المهاجم محمد السهلاوي والظهير الأيمن حسن معاذ.
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