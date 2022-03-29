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اخبار الرياضه السعوديه الدوسري يبحث عن كسر رقم الشمراني أمام أستراليا

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محمد بن مسعود - الدمام - تتجدد الإثارة والندية بين المنتخبين السعودي ونظيره الأسترالي من خلال مباريات تصفيات آسيا النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، ومن خلال المواجهات التي جمعت المنتخبين نجح الأخضر في تسجيل 10 أهداف في مبارياتهما السابقة عن طريق 6 لاعبين، ويعتبر النجم سالم الدوسري الوحيد في القائمة الحالية الذي الخليج 365 أن هز الشباك الأسترالية.

ويعد المهاجم السابق ناصر الشمراني «الهداف التاريخي» لمباريات المنتخبين، واستطاع تسجيل 3 أهداف، فيما سجل تيسير الجاسم هدفين، متساويا مع اللاعب سالم الدوسري الذي يمني النفس بتسجيل ثالث أهدافه في شباك «الكنغر» الأسترالي.

وكان النجم الراحل محمد الخليوي صاحب أول الأهداف في شباك أستراليا، بالتساوي مع المهاجم محمد السهلاوي والظهير الأيمن حسن معاذ.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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