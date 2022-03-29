شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تعاون بين «العدل» وهيئة المحامين لضبط آلية أعمال المُصالَحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقَّعت وزارة العدل مُمثَّلة في مركز المصالحة يوم أمس الاثنين مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للمحامين؛ بهدف ضبط آلية تنفيذ أعمال المُصالَحة.

وقد أُقيمتْ مراسمُ توقيع مُذكِّرة التعاون في حفلٍ نظَّمَتْهُ الوزارة بمدينة الرياض، ومثَّلها في التوقيع فضيلةُ القائم بعمل نائب وزير العدل الشيخ الدكتور سلمان بن فوزان الفوزان،فيما مثَّل الهيئة المشرف العام على الأمانـة العامة الدكتور علاء بن عبدالحميد ناجي.

يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار الشراكة والتعاوُن المستمرينِ بين الجهتينِ، ولما للهيئة مِن أعمالٍ ذات علاقة بالمُصالَحة، ومعرفة وخبرات وقدرات فنية، تُمكِّنها مِن تحقيق المُستَهْدَفات المشتركة.

كما تستهدف المذكرة تنفيذ مبادرة تفعيل منظومة المُصالَحة؛ إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني، بما يُسهم في تحقيق رؤية المملكة (2030) لإيجاد حلول بديلة لتسوية النزاعات وإنهائها وديًّا.

ويبرز دور الهيئة في تفعيل المبادرة مِن خلال شركائها المحامين؛ عبر وَضْع معايير مهنية، وبرامج تدريبية مستمرة، تهدف إلى رفع مستوى تأهيل المحامين على نحوٍ يتواءم مع متطلبات مركز المُصالَحة، وإتاحة الفرصة للمنشآت القانونية عبر تطوير بيئة العمل في جودة أعمال التسوية والمُصالَحة ومراقبتها والإشراف عليها.