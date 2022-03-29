محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ الحدود الشمالية أطلقت بلدية محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، مبادرة “لصحتك حنا معك ” بحضور رئيس بلدية طريف المهندس عثمان الضبعان. وتستهدف المبادرة المتسوقين في منافذ بيع المواد الغذائية خلال موسم شهر رمضان المبارك وتوعيتهم والإجابة على استفساراتهم وإرشادهم لاتخاذ الخطوات الصحيحة لاختيار الغذاء الصحي بشكل مباشر من خلال فرق ميدانية من البلدية موجودة بشكل دائم داخل منافذ البيع ، إضافة إلى تكثيف أعمال الرقابة الصحية خلال شهر رمضان المبارك.

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق مبادرة “لصحتك حنا معك” بمحافظة طريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.