أمانة تبوك تكمل استعداداتها لتنفيذ خطة الرقابة الصحية والغذائية خلال شهر رمضان المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك

أكملت أمانة منطقة تبوك استعداداتها لموسم شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1443 هـ، وذلك بإعداد خططها التشغيلية لتكثيف أعمالها الرقابية والتفتيش على المنشآت الغذائية التي تنشط في بيع المنتجات الرمضانية للتأكد من سلامة الغذاء المقدم لأهالي ‏المنطقة.

وأوضح أمين منطقة تبوك المكلَّف المهندس حسام بن موفق اليوسف أن الخطة الرقابية خلال شهر رمضان تتضمن تكثيف أعمال الرقابة والجولات التفتيشية على جميع المرافق التي تقدم المواد الغذائية للفترتين الصباحية والمسائية ، وتعزيز جهود النظافة والوقاية الصحية في الأحياء والأسواق والمواقع السياحية.