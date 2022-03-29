رياح نشطة وأتربة مثارة على جدة ورابغ وثُوَل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً عن حالة الطقس لهذا اليوم _بمشيئة الله_ من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي جدة ورابغ ومركز ثول والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، تشمل تأثيراتها تدنيًّا في مدى الرؤية.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الثانية من صباح غدٍ الثلاثاء.
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