الدفاع الجزائرية: تحطم طائرة من طراز “ميغ 29” ومقتل أحد طياريها

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، تحطم طائرة من طراز “ميغ29” ومقتل أحد طياريها، حسبما أوردت العربية في خبر عاجل.

وجاء في بيان رسمي لـ الوزراة، نشرته عبر حسابها على موقع التواصل “فيس بوك”: “إثر مهمة تدريبية مبرمجة، تحطمت مساء هذا اليوم 28 مارس 2022 طائرة عسكرية مقاتلة من نوع ميغ 29، بسبب خلل تقني بعد إقلاعها مباشرة من القاعدة الجوية بوسفر بالناحية العسكرية الثانية”.

وتابع البيان: “ورغم تمكن الطيارين من القفز، نتج عن الحادث استشهاد الرائد الطيار بن مبخوت الطاهر متأثرا بجروحه بالمستشفى العسكري الجهوي الجامعي بوهران بالناحية العسكرية الثانية”.

وأردف: “وعلى إثر هذا الحادث الأليم أمر الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بفتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب وظروف الحادث”.

واختتم البيان: “بهذا المصاب الجلل، يتقدم الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الشهيد وأقاربه، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.