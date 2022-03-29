محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تسبب الجليد وانعدام الرؤية في حادث تصادم لعدد من السيارات، في مقاطعة “شيلكيل” بولاية بنسيلفانيا الأمريكية.
وسجل أحد المتضررين من الحادث، لحظة تصادم السيارات الواحدة تلو الأخرى، ورصد الفيديو وقوع حريق بسبب الحادث، فيما نزل المتضررون من مركباتهم واصطفوا على جانب الطريق لتجنب السيارات القادمة التى تنحرف بفعل الجليد والاصطدام بالسيارات الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر حادث مروع لعشرات السيارات.. انزلاق وتصادم بسبب الجليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.