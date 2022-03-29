حادث مروع لعشرات السيارات.. انزلاق وتصادم بسبب الجليد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تسبب الجليد وانعدام الرؤية في حادث تصادم لعدد من السيارات، في مقاطعة “شيلكيل” بولاية بنسيلفانيا الأمريكية.

وسجل أحد المتضررين من الحادث، لحظة تصادم السيارات الواحدة تلو الأخرى، ورصد الفيديو وقوع حريق بسبب الحادث، فيما نزل المتضررون من مركباتهم واصطفوا على جانب الطريق لتجنب السيارات القادمة التى تنحرف بفعل الجليد والاصطدام بالسيارات الأخرى.