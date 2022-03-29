هيئة المراجعين والمحاسبين تدشِّنُ منصة “اتكال” للخِدْمَاتِ المحاسبية

محمد بن مسعود - الدمام - دشَّن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، والرئيس التنفيذي لشركة “ثقة” أيمن بن عبدالله اليوم ، منصة “اتكال” للخدمات المحاسبية، التي أطلقتها الهيئة على هامش المؤتمر العالمي لريادة الأعمال؛بهدف توفير خِدْمَاتٍ محاسبية إلكترونية تخدم طالبي الخدمات المحاسبية ومقدميها من منشآت ومكاتب المحاسبة والمراجعة، والمحاسبين المستقلين، ومزودي الأنظمة المحاسبية.

وتقدم منصة “اتكال” عدة خدمات إلكترونية؛تتركز في خِدْمَاتٍ محاسبية تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية التعاقد مع المحاسبين القانونيين المرخَّصين والمعتمدين من قبل الهيئة، بالإضافة إلى خِدْمَاتِ المراجعة التي توفِّر قناة تعاقدية للشركات مع مكاتب المراجعة المعتمدة.

وأوضحت الهيئة بأن منصة “اتكال” تعمل على خلق بيئة محاسبية رقمية تساعد على نمو الأعمال للمستفيدين، عبر عدد من مقدمي الخدمة المسجلين في المنصة والمرخَّصين من قبل الهيئة، كما تُسهم المنصة في زيادة فرص توظيف المحاسبين السعوديين في القطاع الخاص، ورفع معدلات التوطين، وتنظيم مهنة المحاسب الحر وسوق الخِدْمَاتِ المحاسبية ككل.

ودعت الهيئة المستفيدين كافة،إلى الدخول على الموقع الإلكتروني للمنصة، والتعرُّفِ على الخِدْمَاتِ،والاستفادة منها عبر الرابط https://etikal.sa/.