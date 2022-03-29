الأخضر يختتمُ استعداده لمواجهة أستراليا في ختام تصفيات كأس العالم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

وسط حضور ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة،رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وبحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل ،اختتم المنتخب الوطني مساء أمس الاثنين تدريباتِه استعدادًا لمواجهة منتخب أستراليا مساء الثلاثاء على “ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة”، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

والتقى سموه بلاعبي الأخضر قبل بداية الحصة التدريبية، نقل خلالها تهنئة القيادة الرشيدة -حفظها الله- بمناسبة التأهُّل إلى كأس العالم 2022.

وأكَّدَ سموه دعمه الجميع، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في تقديم المستويات الجيدة في المستقبل، مؤكداً في الوقت ذاته ثقته بالإمكانات التي يمتلكها لاعبو الأخضر.

من جهته، قدّم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل شكره وتقديره لسمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على الدعم الكبير الذي حظي به المنتخب الوطني طوال التصفيات الآسيوية؛ما أسهم في تحقيق الهدف.

على صعيد متصل، سلَّمَ قائد المنتخب الوطني “سلمان الفرج” قميصًا تذكاريًّا لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

ميدانيًّا، أجرى “الأخضر” مساء اليوم حصة تدريبية على “ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة”، تحت إشراف المدير الفني “إيرفي رينارد”؛بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية على منتصف مساحة الملعب.

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وفي ذات السياق، واصل لاعب المنتخب الوطني “متعب الحربي” تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، الصين، عُمان، فيتنام.

يجدر بالإشارة، بأن الأخضر حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 قبل نهاية التصفيات بجولتين وبرصيد نقطي بلغ عشرين نقطة،ويحتلُّ حاليًّا المركز الثاني في مجموعته.