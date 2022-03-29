أسود أطلس يتطلعون للمونديال من بوابة الكونغو

محمد بن مسعود - الدمام - رغم الصدمة التي تلقاها في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 والمشاكل التي يشهدها الفريق، قطع المنتخب المغربي لكرة القدم خطوة هائلة على طريق التأهل لبطولة كأس العالم 2022 بتعادله 1/‏1 مع منتخب الكونغو الديمقراطية في عقر دار الأخير يوم الجمعة الماضي.

والآن، يحتاج المنتخب المغربي (أسود أطلس) إلى تقديم مستواه الحقيقي على مدار 90 دقيقة اليوم الثلاثاء، في مباراة الإياب أمام المنتخب الكونغولي بالدور النهائي الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022، من أجل الظهور في البطولة العالمية للنسخة الثانية على التوالي والسادسة في التاريخ.

ومع النتيجة التي انتهت إليها مباراة الذهاب، سيكون الفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي كافيًا ليعبر أسود أطلس إلى النهائيات أواخر العام الحالي.

وبعد مسيرة رائعة في دور المجموعات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، حظي المنتخب المغربي لكرة القدم بترشيحات قوية للغاية قبل خوض فعاليات كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها الكاميرون قبل عدة أسابيع.

وكان المنتخب المغربي أحرز جميع النقاط الـ18 المتاحة في مسيرته بدور المجموعات من تصفيات المونديال حيث فاز بجميع المباريات الستة في مجموعته، ولكن الفريق خاض جميع هذه المباريات على ملعبه في الرباط والدار البيضاء.

ويحتاج أسود أطلس لاستكمال المواجهة بنجاح في مباراة اليوم لضرب طموح المنتخب الكونغولي الذي يسعى للظهور الثاني في المونديال بعد 48 عامًا من ظهوره الوحيد السابق في البطولة العالمية من خلال نسخة 1974 بألمانيا.