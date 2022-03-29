دفاع الفراعنة يتحدّى ماني ورفاقه اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - رغم فوزه بهدف وحيد في مباراة الذهاب على ملعبه، يتطلع المنتخب المصري لكرة القدم إلى استكمال مهمته بنجاح في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 من خلال مباراته المقررة اليوم الثلاثاء أمام مضيفه السنغالي في إياب الدور النهائي بالتصفيات.
وحسم المنتخب المصري (أحفاد الفراعنة) مباراة الذهاب على ملعبه باستاد «القاهرة الدولي» يوم الجمعة الماضي بهدف نظيف جاء عبر النيران الصديقة، ولكن الفريق يثق في قدرته على استكمال المهمة بنجاح في مباراة الإياب اليوم للعبور إلى نهائيات مونديال 2022 على حساب أسود تيرانجا.
وتأتي ثقة المنتخب المصري في اجتياز هذه العقبة من قدرة الفريق على الدفاع بشكل جيد في مواجهة المنتخب السنغالي العنيد وهو ما يحتاجه الفريق لحجز بطاقة التأهل إلى المونديال من خلال الفوز في مجموع المباراتين حال انتهاء مباراة اليوم بالتعادل السلبي.
وحافظ الفراعنة على نظافة شباكهم على مدار أكثر من 210 دقائق في مواجهة المنتخب السنغالي خلال مباراتين في غضون أقل من سبعة أسابيع، حيث تعادل الفريقان سلبيا في الوقتين الأصلي والإضافي بالمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية، التي استضافتها الكاميرون مؤخرًا.
وقبل ثلاثة أيام فقط، فاز المنتخب المصري على نظيره السنغالي في ذهاب هذا الدور الحاسم بتصفيات المونديال.
والآن، لم يعد الفريق المصري بحاجة إلى هز شباك المنافس بقدر حاجته إلى الحفاظ على نظافة شباكه لمدة 90 دقيقة أخرى في مباراة اليوم.
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