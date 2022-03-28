شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير «الصناعة»: نعمل على تطوير صناعة البناء والتشييد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - دعم أكثر من 360 مزود لتقنية البناء الحديث - البنية التحتية مهيئة في 40 مدينة صناعية حول المملكة - مبادرة تقنية البناء الحديث تعمل على إنشاء نحو 90 مصنعا أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل، أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع الصناعي لخدمة صناعة البناء والتشييد، وذلك وفقًا لتوجهات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى النهوض بالقطاعات الاقتصادية المرتبطة بصناعة البناء والتشييد والتي من أهمها القطاع العقاري والاسكاني، بطريقة متناسقة تتواءم مع النمو الاقتصادي والتحول الذي تعيشه المملكة. وأوضح الزامل خلال كلمته في افتتاح معرض الخمس الكبار، أن النهوض بصناعة البناء الحديثة، يتطلب إشراك التقنية الجديدة في مسار خطوط الإنتاج من داخل المصانع، كتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة التي ستكون عاملاً مهمًا في مواكبة التحول، وفتح فرص جديدة للاستثمار في الصناعة والموارد المحلية وتعزيز مكانة المملكة وريادتها في هذا المجال. وبين نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، أنه تم تقديم الدعم لأكثر من 360 مزود لتقنية البناء الحديث بجميع مراحل العمل، مؤكدًا أن لدى المملكة جميع المتطلبات للنهوض بقطاع صناعة البناء والتشييد، كوجود البنية التحتية المهيئة في 40 مدينة صناعية حول المملكة، إضافة إلى وجود الممكنات والتشريعات التي تعد أمرًا مهمًا لضمان التعامل مع النمو والاستجابة للتغيرات وتبني الأتمتة ونماذج الأعمال الجديدة القائمة على التقنية الحديثة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. وأشار معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، إلى أن مبادرة تقنية البناء الحديث تعمل على تغطية الفجوة الحالية، من خلال إنشاء 80 إلى 90 مصنع والتي سيكون لها تأثير مهم في تعزيز الإنتاجية، حيث تستهدف المبادرة تخفيض التكلفة بنسبة 20%، وتخفيض مدة التنفيذ إلى أقل من 3 أشهر، ورفع جودة أساليب البناء الحديث إلى 75%، إضافة إلى رفع الطاقة الإنتاجية في مجال أساليب البناء الحديث إلى 193 ألفًا، ورفع نسبة الوحدات المنفذة باستخدام هذه التقنية إلى 40% حتى عام 2025م. وأكد أن التوجه الاستراتيجي المستقبلي لمبادرة تقنية البناء الحديث يهدف إلى تعزيز تنافسية هذه التقنية، واستخدامها في البناء، وخلق بيئة ممكنة وجذابة في القطاع، من خلال من خلال تفعيل منتجات تمويلية وغير تمويلية لزيادة القدرة الإنتاجية لمزودي تقنيات البنا، وإعادة تأهيل المصانع القائمة، وتطوير وتمكين سلسلة القيمة لتقنية البناء الحديث وربطها بسلاسل الإمداد لمواد البناء.