انطلاق أعمال المؤتمر الثاني لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
انطلقت بالعاصمة المغربية الرباط اليوم، أعمال المؤتمر الثاني لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، في موضوع “الأمن الغذائي بأفريقيا في ظل تحديات التغيرات المناخية والزيادة السكانية”.
وأكد المشاركون خلال جلسة الافتتاح أن المؤتمر، يأتي في ظروف اقتصادية عالمية خاصة، بالنظر إلى تأثير التغيرات المناخية، وعدد من الظواهر التي تشهدها مناطق في قارة أفريقيا،التي تتجلى أساسا في الجفاف والتصحر والكوارث الطبيعية والنزاعات.
كما شددوا على أهمية تطوير التعاون جنوب-جنوب، ومتعدد الأطراف مع العديد من البلدان الأفريقية؛لحماية الاستثمارات المتبادلة والتجارة، وتكييف الزراعة الأفريقية مع تغير المناخ؛لضمان الأمن الغذائي للقارة الأفريقية، وتوجيه التدفقات المالية إلى السكان الأكثر هشاشة.
ويناقش المشاركون في هذا المؤتمر الذي يستمر يومين بمشاركة ممثلي أكثر من 17 بلداً أفريقياً موضوعات تدريب المهندسين الزراعيين الأفارقة على التقنيات الحديثة في الزراعة والري، واستخدام التطبيقات الذكية في هذا المجال، وتطوير التكوين الزراعي؛بغية توفير فرص العمل، فضلا عن دراسة اقتراح إعداد ورقة عمل لتعزيز دور قطاع الزراعة في أفريقيا للتكيف مع التغيرات المناخية لتقديمها للجهات المانحة خلال مؤتمر قمة المناخ المقرَّر عقدُها في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.
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