طائرة تسقط فوق مركز تجاري بالمكسيك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، لقطات فيديو تظهر سقوط طائرة صغيرة فوق مبنى مركز تجاري بالمكسيك. واظهرت مقاطع الفيديو الطائرة وقد اخترقت جدران المركز التجاري، بينما يحاول عدد من المدنيين المساعدة في إخراج من بداخل الطائرة، فيما تم الإبلاغ عن وقوع 3 إصابات.

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