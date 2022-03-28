اخبار الخليج – «الصحة» تسجل 813 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين عن تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا، وكشفت الفحوصات اليومية التي بلغ عددها 6177، عن تسجيل 813 إصابة جديدة بالفيروس، وتعافي 819 حالة إضافية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 542990.
وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 7696 حالة، منها 32 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و4 حالات تحت العناية.
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