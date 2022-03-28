ليبيا تسجل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات سجلت ليبيا 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع حالات وفاة, خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشار المركز الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 501,559،والوفيات 6408.

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