الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية يلتقي برئيس الاتحاد الدولي لفنون القتال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات التقى اليوم الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز العنزي برئيس الاتحاد الدولي لفنون القتال المتنوع كريث براون والمدير التنفيذي في الاتحاد الدولي مدير آسيا، وسام نادر في جدة. وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تطوير رياضة فنون القتال المتنوع في المملكة،وبحث التعاون بين الاتحاد الدولي والمملكة، بما يحقق المصالح المشتركة. حضر اللقاء المدير التنفيذي للتسويق والتواصل المؤسسي باللجنة الأولبمية والبارالمبية عبدالعزيز البقوص، وأخصائي العلاقات الدولية في اللجنة الأولمبية والبارالمبية بدر الدغيثر والمدير التنفيذي للاتحاد السعودي المكلَّف عبدالله الهزاع.

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