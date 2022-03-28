أمير الرياض يرعى الحفل السنوي لجمعية ” خيرات ” لحفظ النعمة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم الحفل السنوي لجمعية خيرات لحفظ النعمة بفندق الريتز كارلتون.

وأعرب سموه في كلمة له عن تمنياته للجمعية والقائمين عليها دوام التوفيق والنجاح،مؤكداً على ضرورة التكاتف وتقديم الدعم الكامل لجمعية خيرات على ما تسعى إليه من خير للإنسان والوطن.

من جهتها، أوضحت رئيسة مجلس إدارة جمعية ” خيرات ” نورة العجمي النشاطات بالأرقام التي قامت بها الجمعية خلال ستة أعوام، منها؛مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل حُفظَ فيها أكثر من مليون ومئتي وجبة؛استفاد منها أكثر من تسعين ألف أسرة.

وأشارت إلى أن مراكز الجمعية الأربعة في مدينة الرياض تقوم بجمع 23 ألف كيلو من الخضار والفواكه؛استفاد منها أكثر من 900 أسرة، مبيِّنةً أنه على مدى سنوات ” خيرات ” تم حفظ ثمانية ملايين وجبة؛استفاد منها حوالي مليون ونصف أسرة، وأصبحت الجمعية تخدم 47 حياً بالمدينة.

وأبانت أهداف الجمعية في حفظ ثلاثة ملايين وجبة يستفيد منها 500 ألف أسرة، وجرى إنشاء وقف النعمة لتحقيق هذه الأهداف وتعزيز الجهود والاستدامة.

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وقد تضمن الحفل كلمة لشركاء نجاج الجمعية،وتوقيع اتفاقية بين ” خيرات ” وشركة صفا الاستثمارية.

وكرَّمَ سمو أمير منطقة الرياض الداعمين للجمعية والمتطوعين.