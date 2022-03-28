الخطوط السعودية تنظم معرضاً في باريس لإبراز السياحة في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

نظَّمت الخطوط السعودية في باريس معرضا دوليا بعنوان” لتصل وتواصل “؛ للتعريف بالسياحة،وإيضاح الصورة الذهنية عن السياحة في المملكة، وإبرازها كوجهة سياحية.

وشملت فعاليات المعرض الذي تنظمة الخطوط بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة استعراض العديد من المشاريع الكبرى بالمملكة بما فيها مشروعات “نيوم” و “بوابة الدرعية” إلى جانب البرامج السياحية في محافظة العُلا، هذا إلى جانب دعوة العديد من وكلاء السفر والسياحة لإطلاعهم على أحدث المشاريع السياحية، بالإضافة لاستعراض مستجدات مبادرات “السعودية” التسويقية للفعاليات والبرامج السياحية التي تقام في المملكة.

كما تعرَّف المدعوون من خلال المعرض على ما توفره برامج “عطلات السعودية” من باقات متكاملة لرحلات طيران وفنادق، بالإضافة لتنظيم الجولات البحرية.

وتكتسب مبادرة الخطوط السعودية للترويج السياحي بالمملكة في قلب باريس أهمية كبيرة، فهي تعد إحدى خطواتها الطموحة لربط العالم بالمملكة بصفتها أجنحة رؤية 2030، كما أنها تستهدف امتداد هذه الحملة لتشمل العديد من الدول في قارة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من مناطق العالم.

وسلَّطت “الخطوط السعودية” الضوء خلال المناسبة على مجالات تعاونها المتنوعة مع وزارة السياحة، والهيئة العامة للترفيه، ووزارتيّ الثقافة والرياضة، وشراكاتها الإستراتيجية من خلال إسهاماتها في نقل المشاركين والزوار للفعاليات المتنوعة من مختلف أنحاء العالم إلى مطارات المملكة من خلال شبكة رحلاتها التي تصل إلى (4) قارات عبر أسطولها الحديث المزوّد بأحدث التقنيات.

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حضر المعرض صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز بن محمد آل مقرن مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا، فهد بن معيوف الرويلي ، وعددٌ من المسؤولين الدبلوماسيين وممثلي الهيئة الملكية بمحافظة العلا ومشروع “نيوم”،وعدد من الشركات العاملة في مجال السياحة.