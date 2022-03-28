وكيل إمارة جازان يجتمع بمسؤولي الجمعيات الأهلية والتعاونية بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان اجتمع وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر اليوم، بمسؤولي مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة جازان والجمعيات التعاونية، وذلك بقاعة الاجتماعات في ديوان الإمارة. واستُعرِضت خلال الاجتماع أعمال الجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية بالمنطقة، وجرى بحث سبل التعاون والتطوير بينها و بين الجهات المختصة بما يعزز أدوار ومسؤوليات الجهات غير الربحيه بمنطقة جازان، إضافة لمناقشة عدد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى إنجاح آلية عمل الجمعيات في جميع المجالات، وتذليل الصعوبات كافة، التي تعترض عملها، وتعزيز وبناء المبادرات التكاملية مع جميع الجهات المختصة والإسهام في تقديم كل مايخدم أفراد المجتمع.

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