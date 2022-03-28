فانوس رمضان يتصدر مبيعات محلات الزينة

وتشهد المحلات الواقعة في شارع السويلم وسط العاصمة والمشهورة بعرض أدوات الزينة إقبالًا كبيرًا من كافة المواطنين والمقيمين خصوصًا مع توفر العديد من الخيارات والأشكال بكل أنواعها من تعليقات ومفارش وملصقات على الجدار، إضافة إلى لوحات وزينات مضيئة توسطها فانوس رمضان بمختلف أحجامه، وتراوحت أسعار الزينة بين 15 ريالًا لتصل إلى 150 ريالًا لبعض الأنواع.
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