فانوس رمضان يتصدر مبيعات محلات الزينة

استعد المواطنون والمقيمون في العاصمة الرياض لاستقبال شهر رمضان بالزينات والأهازيج، التي تصدرها فانوس رمضان وتنوعت أفكار الزينة والتجهيزات، بينما تراوحت الأسعار بين المتوسطة والمرتفعة.

وتشهد المحلات الواقعة في شارع السويلم وسط العاصمة والمشهورة بعرض أدوات الزينة إقبالًا كبيرًا من كافة المواطنين والمقيمين خصوصًا مع توفر العديد من الخيارات والأشكال بكل أنواعها من تعليقات ومفارش وملصقات على الجدار، إضافة إلى لوحات وزينات مضيئة توسطها فانوس رمضان بمختلف أحجامه، وتراوحت أسعار الزينة بين 15 ريالًا لتصل إلى 150 ريالًا لبعض الأنواع.