التطبيقات تطرد الشريطية

انتشرت مؤخراً تطبيقات متخصصة في بيع اللحوم بدأت تنافس تجار وشريطية أسواق المواشي، ففي وقت يحرص البعض على الذهاب للسوق لاختيار نوع الماشية وحجمها بنفسه أملا في سعر أفضل، يفضل آخرون الشراء من تلك التطبيقات بدلاً من الذهاب إلى سوق المواشي توفيراً للجهد والوقت، على الرغم من ارتفاع أسعار الذبائح فيها مقارنة مع أسواق الماشية، إلا أنها تتميز بتوفير خدمات متنوعة مثل خدمة التوصيل السريع والدفع بالتقسيط.



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