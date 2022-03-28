تفاوت مواعيد دراسة رمضان في الجامعات

تختلف مواعيد الدوام المقررة في كل جامعة من جامعات السعودية في شهر رمضان المبارك 1443، تبعًا للوائح الداخلية لها، واشتركت الجامعات في تخفيف ساعات الدوام، وبما يتماشى مع طبيعة سير العملية التعليمية، فيما تبقى 15 جامعة لم تعلن حتى الآن عن آلية الدوام، ووضحت 14 أخرى توقيت الدوام والآلية وهي:

جامعة الملك سعود

من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الرابعة والنصف عصرًا، جميع المحاضرات حضوريًا، وأوقات المحاضرات: 35 دقيقة، 70 دقيقة.

جامعة المجمعة

من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثالثة و35 دقيقة عصرًا، والتعليم عن بُعد يبدأ من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الثانية عشرة و15 دقيقة منتصف الليل، وزمن المحاضرة يتراوح بين 50 – 80 – 100 – 160 دقيقة.

جامعة أم القرى

من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة و55 دقيقة عصرًا، وستكون المحاضرات حضوريًا، وبداية الدوام الدراسي المسائي تبدأ الساعة التاسعة مساء إلى العاشرة و45 مساءً، وتكون المحاضرات حضوريًا للطلاب، وعن بعد للطالبات، والحصة 35 دقيقة.

جامعة جدة

من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الخامسة عصرًا، والدوام المسائي من الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء، حتى الساعة الثانية عشرة و45 دقيقة من منتصف الليل، وأوقات المحاضرات 35 دقيقة إلى 70 دقيقة.

جامعة نجران

من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وفي المساء من الساعة التاسعة و40 دقيقة، حتى الساعة الثانية عشرة و40 دقيقة منتصف الليل، وأوقات المحاضرات: 35 دقيقة، 55 دقيقة، 70 دقيقة، 100 دقيقة.

جامعة الملك عبدالعزيز

من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة والنصف عصرًا، والدوام المسائي من الساعة التاسعة و40 دقيقة حتى الساعة الثانية و20 دقيقة صباحًا، جميع المحاضرات حضوريا، وزمن المحاضرات: 35 دقيقة، 55 دقيقة، 70 دقيقة، 110 دقائق.

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

من الساعة العاشرة صباحًا، حتى الساعة الخامسة و45 دقيقة عصرًا، والمسائي من الساعة العاشرة مساءً، حتى الساعة الثانية عشرة و25 دقيقة منتصف الليل، مدة المحاضرة 35 دقيقة.

جامعة الطائف

من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الخامسة والنصف عصرًا، والمسائي عن بعد من الساعة العاشرة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة و45 ليلاً.

جامعة جازان

من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الرابعة والنصف عصرًا، والمسائي من الساعة التاسعة والنصف مساءً، حتى الثانية عشرة والنصف منتصف الليل، مدة المحاضرات: 35 دقيقة، 55 دقيقة، 70 دقيقة، 105 دقائق.

جامعة تبوك

من الساعة العاشرة صباحًا، حتى الساعة السادسة و10 دقائق مساءً.

جامعة الملك خالد

الساعة العاشرة صباحًا، حتى الساعة الرابعة والنصف عصرًا، والمسائي من الساعة التاسعة و40 دقيقة مساءً حتى الثانية و20 دقيقة صباحًا، مدة المحاضرات: 35 دقيقة، 55 دقيقة، 70 دقيقة، 110 دقائق.

جامعة بيشة

من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الرابعة و35 دقيقة، وفي المسائي من الساعة العاشرة مساءً حتى الثانية عشرة و35 دقيقة منتصف الليل.

جامعة الحدود الشمالية

الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الرابعة و55 دقيقة، والمسائي من الساعة التاسعة و40 دقيقة، حتى الثانية عشرة و15 دقيقة منتصف الليل، ومدة المحاضرات 35 دقيقة، 55 دقيقة، 70 دقيقة، 105 دقائق.

جامعة الجوف

من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثالثة و35 دقيقة عصرًا، والمسائي من الساعة التاسعة مساءً حتى الثانية عشرة و55 دقيقة منتصف الليل، مدة المحاضرة 35 دقيقة، 70 دقيقة.