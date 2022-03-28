4080 عقارا مستهدفا بالإزالة في النكاسة

انتهت إزالة كامل عقارات منطقة قوز النكاسة المستهدفة وهي 4080 عقاراً، فيما وصف المتحدث الرسمي لمشروع معالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة الدكتور أمجد مغربي لـ«دوت الخليج» الأعمال الميدانية في منطقة قوز النكاسة بأنها تسير بشكل أكثر من ممتاز، مشيرا إلى انتهاء الجهات التنفيذية من كافة المراحل تقريبا بنسبة إنجاز تجاوزت المخطط له من كامل العدد الإجمالي.

تذليل الصعاب

وقال المغربي إن تطوير منطقة قوز النكاسة يهدف إلى إعادة تكوين البنية العمرانية للحي على أسس وخطط شاملة ومتناسقة، تشمل تطوير جميع الجوانب البيئية والعمرانية، مشيداً بجهود الجهات المختصة وتضافرها، التي ساهمت في تذليل جميع الصعاب التي واجهت الفرق الميدانية العاملة في الموقع. مؤكدا، في الوقت ذاته، أن الجهات التنفيذية قدمت العديد من الخدمات الإنسانية والاجتماعية للسكان، ولا زالت تقدم بمساندة القطاع غير الربحي والفرق التطوعية.

خطط شاملة

وعن المشروع المستقبلي الذي تم اعتماده بموقع الإزالة وعلى ماذا يشتمل أوضح المغربي لـ «دوت الخليج» أن منطقة قوز النكاسة مساحتها تبلغ 700 ألف متر مربع تقريباً، شرق الطريق الدائري الثالث، جنوب شارع إبراهيم الخليل بمكة المكرمة، ويهدف المشروع إلى إعادة تكوين البيئة العمرانية للحي على أسس تكاملية، وترابط مبني على خطط شاملة ومتناسقة تستهدف جميع الجوانب البيئية والعمرانية، من مبانٍ وإسكان وشبكات المواصلات، والمرافق والخدمات العامة، والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية.

طبيعة المواقع

وحول أبرز التحديات التي واجهت الجهات المنفذة خلال عملية الإزالة والتطوير بصفة عامة أفاد بأن هنالك العديد من التحديات التي واجهت أعمال الإزالة، من أهمها طبيعة المواقع الجبلية الشاهقة إضافة إلى عدد من التحديات الخاصة بأعمال فصل الخدمات، والتأكد من خلو جميع المساكن من القاطنين أو متعلقاتهم، قبل البدء في عملية الإزالة، لكن بتضافر الجهود والعمل المتناغم بين الجهات التنفيذية تم تجاوز كل التحديات.

توزيع المساعدات

وعن كيفية التعامل مع سكان الحي خلال المرحلة الحالية والآلية المستقبلية المتعلقة بهم أشار المتحدث الرسمي إلى أنه منذ اليوم الأول من أعمال الإزالة قدمت الجهات التنفيذية دعماً اقتصادياً واجتماعياً وقانونياً لسكان الحي، حيث تم توزيع مساعدات غذائية للمحتاجين وخدمات أخرى كنقل الأثاث.

كما وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مساكن مجهزة لجميع الأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي، فيما تولت المديرية العامة للجوازات تصحيح الأوضاع النظامية لبعض مخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الجالية البرماوية، بعد أن أدرجت خدمة تجديد إقاماتهم عبر منصة أبشر، وخصصتها للجالية البرماوية القاطنة في حي النكاسة. موضحا أن الجهات التنفيذية لا زالت تقدم خدماتها لجميع الفئات المحتاجة، حيث جهزت منازل مهيأة لأسر الضمان لاستخدامها عند الحاجة، ولا تزال المديرية العامة للجوازات تستقبل طلبات المتقدمين من الجالية البرماوية لتصحيح أوضاعهم القانونية.